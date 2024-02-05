Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень між Силами оборони та окупаційними військами. На яких ділянках фронту було найгарячіше, читайте у цьому матеріалі 24 Каналу.
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Удари росіян
- Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на напрямках фронту
Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті від DeepState
ЗСУ відбили атаки ворога на Авдіївському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Сили оборони стримують наступ противника біля Георгіївки: дивіться на карті від DeepState