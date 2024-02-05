Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень між Силами оборони та окупаційними військами. На яких ділянках фронту було найгарячіше, читайте у цьому матеріалі 24 Каналу.

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Удари росіян

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 3 атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті від DeepState

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 3 атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський напрямок. ОСУВ “Таврія” інформує, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога на Авдіївському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Сили оборони стримують наступ противника біля Георгіївки: дивіться на карті від DeepState

Шахтарський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Запорізький напрямок. Українські захисники відбили 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішні штурмові дії.