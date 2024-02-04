Україна простоїть Росії у повномасштабній війні вже 711 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Бєлгороді зникало світло
Так, пізно ввечері 3 лютого стало відомо, що у Бєлгороді масово відключали світло через аварію. Про ситуацію розповів міський голова Бєлгороду Валентін Демідов.
За словами Демідова, кілька вулиць у різних районах Бєлгорода залишилися без електроенергії. Представники місцевої влади кажуть, що так званий блекаут спричинило технічне порушення у роботі мережі. Згодом за відновлювальні роботи з перемикання взялися місцеві енергетики.
Наступ росіян не може тривати вічно, однак не варто недооцінювати ворога, – ЗСУ
Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, заявив, що наступ окупантів на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам вже не вистачає сил та засобів, аби просувати далі на лінії зіткнення.
За словами Євлаша, окупанти не відмовляться вести бойові дії навесні 2024 року. Ворог продовжує формувати підрозділи та формувати резерви.
Російська версія того, що сталось із пілотом Ту-95
Російські пропагандисти заявили, що 38-річний Олег Стегачов нібито пішов у відставку ще до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За версією окупантів, цей пілот буцімто працює в Красноярській комерційній авіакомпанії.
Українська розвідка наголосила, що цей командир екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 безпосередньо причетний до атак по наших містах. Також у ГУР зауважили, що Стегачов є базі українського "Миротворця". А ще цей пілот вважається воєнним злочинцем.