06:04, 4 февраля

Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, заявил, что наступление оккупантов на фронте не может продолжаться вечно. Сейчас оккупантам уже не хватает сил и средств, чтобы продвигать дальше на линии соприкосновения.

По словам Евлаша, оккупанты не откажутся вести боевые действия весной 2024 года. Враг продолжает формировать подразделения и формировать резервы.