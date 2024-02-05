Однак успіх на Авдіївському напрямку, попри шалені втрати, має важливе значення для російської пропаганди. Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що захоплення міста має насамперед політичне підґрунтя.
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Для пафосної картинки
Окупанти розповідали, що нібито з Авдіївки українські військові обстріляли базар у Донецьку. Тому російські загарбники вигадали ще одну мету захоплення міста, мовляв, щоби не дати можливість ЗСУ обстрілювати сусідні міста – "дамбіть Бамбас".
Майор запасу ЗСУ нагадав, що спершу росіяни хотіли захопити Авдіївку до пресконференції Владіміра Путіна 14 грудня, потім до 1 січня, а зараз до початку березня, адже 15 – 17 березня у Росії відбуватимуться перевибори Путіна.
Захоплення Авдіївки – це буде тактичний успіх росіян, але не стратегічний. Адже суттєво на всій лінії фронту від Куп'янська до Вугледару ситуація не зміниться,
– мовив Гетьман.
За його словами, задля досягнення незначного тактичного успіху Кремль кинув більше живої сили, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані.
За 10 роки війни СРСР втратив 14,5 тисяч людей, а під Авдіївкою з 10 жовтня 2023 року по сьогодні росіяни втратили вже більше людей, ніж за всі 10 років війни в Афганістані. Тому назвати це військовим рішенням вкрай важко, адже у цьому місті немає чогось надважливого, щоб захоплювати його такою ціною.
"Ніякі можливості там не відкривається. Це буде як з Бахмутом. Вони там і стануть, але будуть дуже пафосно розповідати по своїм пропагандистським каналам. Це і є основна причина, чому окупанти це роблять", – додав ветеран російсько-української війни.
Що відомо про втрати ворога під Авдіївкою
- Аналітик групи Oryx Naalsio 22 січня повідомив, що підтверджені втрати російських військ під Авдіївкою в більш ніж у 10 разів переважають втрати Сил оборони України. Аналітик назвав співвідношення втрат "божевільним".
- Водночас розвідка Британії повідомила, що з того часу, як Росія почала відновлення наступальних операцій у жовтні, вона втратила 365 основних бойових танків і близько 700 бронемашин.
- За словами військових, окупанти вже адаптувалися під Авдіївкою і часто переміщаються невеликими групами на свої передові позиції. Так вони намагаються зібрати достатньо солдатів, щоб штурмувати українські траншеї.