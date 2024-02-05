Однак успіх на Авдіївському напрямку, попри шалені втрати, має важливе значення для російської пропаганди. Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що захоплення міста має насамперед політичне підґрунтя.

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Для пафосної картинки

Окупанти розповідали, що нібито з Авдіївки українські військові обстріляли базар у Донецьку. Тому російські загарбники вигадали ще одну мету захоплення міста, мовляв, щоби не дати можливість ЗСУ обстрілювати сусідні міста – "дамбіть Бамбас".

Важливо! Росіяни 21 січня здійснили черговий терористичний акт – завдали удару по місцевому ринку у Кіровському районі Донецька. Трагедію вже назвали наймасштабнішою від початку окупації.

Майор запасу ЗСУ нагадав, що спершу росіяни хотіли захопити Авдіївку до пресконференції Владіміра Путіна 14 грудня, потім до 1 січня, а зараз до початку березня, адже 15 – 17 березня у Росії відбуватимуться перевибори Путіна.

Захоплення Авдіївки – це буде тактичний успіх росіян, але не стратегічний. Адже суттєво на всій лінії фронту від Куп'янська до Вугледару ситуація не зміниться,

– мовив Гетьман.

За його словами, задля досягнення незначного тактичного успіху Кремль кинув більше живої сили, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані.

За 10 роки війни СРСР втратив 14,5 тисяч людей, а під Авдіївкою з 10 жовтня 2023 року по сьогодні росіяни втратили вже більше людей, ніж за всі 10 років війни в Афганістані. Тому назвати це військовим рішенням вкрай важко, адже у цьому місті немає чогось надважливого, щоб захоплювати його такою ціною.

"Ніякі можливості там не відкривається. Це буде як з Бахмутом. Вони там і стануть, але будуть дуже пафосно розповідати по своїм пропагандистським каналам. Це і є основна причина, чому окупанти це роблять", – додав ветеран російсько-української війни.

Зверніть увагу! За оцінками американської розвідки, всього за два місяці операцій із захоплення Авдіївки було вбито та поранено понад 13 000 російських солдатів. Це близько 3 000 жертв на кожну квадратну милю територіальних завоювань.

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