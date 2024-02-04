Росіяни не мають можливості вести наступ стратегічного рівня. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що зараз окупанти вдаються до дрібних наступальних дій тактичного рівня.

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Вирішується доля Авдіївки

Авдіївка не є стратегічним пунктом. За словами військового експерта, якби росіянам нарешті вдалося вирівняти фронт, то це звільнило б певну кількість ворожих сил на інші ділянки. Однак це не означає, що після цього окупанти зможуть відновитися й помаршувати зі стратегічною метою.

Це ще одна з точок на фронті, яка в результаті дуже довгих російських зусиль, ймовірно, може перейти в російські руки. Втім, навіть у такому разі це не означатиме для України стратегічну поразку. Якщо у противника будуть успіхи, то зрозуміло, що російська пропаганда роздує з цього Сталінград,

– мовив Гендельман.

Він зауважив, що росіяни останнім часом саме лише тим й займаються, що тиснуть практично по всьому фронту, зокрема в районі Авдіївки, на Бахмутському та Куп'янському напрямку.

Як на фронт впливає призупинення допомоги від США

Понад чотири місяці тому Сполучені Штати Америки почали скорочувати військову допомогу Україні, а трохи більше ніж місяць тому взагалі зупинили її. Звісно, така ситуація має вплив на перебіг подій на фронті.

Як зазначив військовий експерт з Ізраїлю, українське командування не повідомляє, чи перекидається на Авдіївський напрямок достатня кількість снарядів.

Якщо говорити в цілому про припинення постачання, то поки що не видно, принаймні за відкритими джерелами, що Європа здатна відшкодувати все, що не постачають США. Збройні Сили України, на жаль, змушені заощаджувати. Чим менше вистрілюється снарядів, тим важче тримати оборону, зокрема й в Авдіївці. Крім іншого, необхідно більше піхотних резервів,

– додав Гендельман.

На його думку, відсутність американської допомоги дуже ускладнює подальше ведення бойових дій. Це не означає, що вже завтра все рухне, але якщо потрібно економити снаряди, то зрозуміло, що це дає перевагу противнику й ускладнює подальше ведення оборони.

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