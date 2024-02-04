Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко, зауваживши, що плацдарм відтягує велику кількість військ. Він додав, що росіяни його утримують, однак щодня зазнають великих втрат.

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"Від нас залежатиме, як будуть підрозділи поповнюватися після втрат, наскільки ми їх будемо завдавати масовано", – сказав Костенко.

Пора року вносить свої корективи у ведення бойових дій та місце плацдарму ЗСУ. Нині в українських військ не дуже великі можливості, аби його розширити. Нині основне завдання Сил оборони – утримувати його.

"І вже чекати тепла для того, щоби можна було активніше рухатись там", – зазначив нардеп.

Стратегічний напрямок для ворога

Окупанти бачать для себе більш стратегічним той напрямок, де вони створили для себе умови. Мовиться, наприклад, про Авдіївський напрямок.

Вони розуміють, що там поклавши тисячі росіян, вони зможуть досягти якогось "успіху". Плюс, дуже небезпечно те, що вони вже закріпились у самій Авдіївці. Вони починають потрохи просуватися. І це проблема,

– наголосив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки.

Цей напрямок – фактично "політична війна" для Владіміра Путіна. Адже у своїх коментарях під час передвиборчої кампанії очільник Кремля приділяє багато уваги саме Авдіївці.

"Ми так розуміємо, що вони поставили завдання до виборів за будь-яку ціну її захопити. Південний напрямок – він для них більш стабільний, навіть попри те, що там є наші плацдарми", – сказав Роман Костенко.

Однак ворог там перебуває у вигідних висотах. Тому українським армійцям треба докласти чимало зусиль. Для розширення плацдарму необхідні додаткові ресурси та дії. Ворог чітко розуміє, де має перспективу, тому робить ставку на Схід України.

Нині Путін переслідує виключно переобрання і "відмивання" своєї репутації, і намаганням виснажити Захід довгою війною. Усе, що відбувається на полі бою, – це питання, яке він делегував своїм генералам, які, звичайно, під час війни там мають більше преференцій,

– додав парламентар.

Російським генералам все одно, скільки вони покладуть свого особового складу. Їхнє завдання – аби їх не зняли з посади. Саме тому вони обіцяють Путіну маленькі "перемоги".

Яка ситуація на фронті