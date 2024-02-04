Через амбіції Путіна у чорних мішках додому повертається дедалі більше російських солдатів. Захисники вкотре показують ворогові, що хто із "мечем" прийде в України, то й від нього й загине, передає 24 Канал.

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Втрати ворога на ранок 4 лютого

окупанти

Втрати російських загарбників / Фото Генштаб

  • особового складу – близько 388750 (+810) осіб;
  • танків – 6343 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 11818 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9331 (+31) од,
  • РСЗВ – 979 (+0) од,
  • засоби ППО – 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),
  • крилаті ракети – 1848 (+1),
  • кораблі /катери – 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,
  • спеціальна техніка – 1479 (+6)