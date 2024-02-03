Так, військовим з 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" завдали ворогові добрячої прочуханки. Вони не лише знищили колону бронетехніки загарбників, а й виклали на відео свою роботу.
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Була колона техніки і нема
Відомо, що ворог сунув вперед. Загарбники прагнули штурмувати позиції наших захисників поблизу Новомихайлівки. Але наші військові не дали їм цього зробити.
Нам не звикати палити ворожі колони техніки, та все одно – кожен раз коли таке трапляється, ми щасливі як ніколи,
– кажуть військові в описі до ролика.
Наші військові завдали результативного удару по окупантах: дивіться відео
Звернімо увагу й на саме відео. У ролику ми можемо побачити, як два ворожі танки не поділили дорогу під час свого руху. Внаслідок цього одна з бойових машин вийшла з ладу. Іншу вдалося з допомогою українського дрона добити.
Як наслідок, ворог не дорахувався 3 танків, 7 МТ-ЛБ, а також 1 БМП.
Внаслідок атаки ворог не дорахується десятка одиниць техніки: дивіться відео
Зауважимо, що втрати ворога щоденно продовжують рости. Ми закликаємо вас активніше донатити, переказуючи посильні суми. Це дозволить нашим оборонцям ефективніше знищувати окупантів і наближати нашу перемогу.
Скоро буде 390 тисяч ліквідованих бійців
- Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 3 лютого, за минулу добу на той світ відправили 880 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення – 387 940 окупантів.
- Слід розуміти, що реальна цифра може відрізнятися. Це пов'язано з тим, що точно підрахувати кількість ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
- Також на брухт перетворили чимало техніки ворога. Так, знищили 6341 танк, 11805 бойових броньованих машин, 9300 артилерійських систем, 979 РСЗВ і 663 засобів ППО.
- А ще ворог не дорахується 332 літаків, 324 гелікоптерів, 7161 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1847 крилатих ракет, 24 кораблів, 1 підводного човна, 12352 автомобілів й автоцистерн, а також 1473 одиниць спеціальної техніки.