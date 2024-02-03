Так, военным из 72-й отдельной механизированной бригады “Черных запорожцев” нанесли врагу хорошую взбучку. Они не только уничтожили колонну бронетехники захватчиков, но и выложили на видео свою работу.
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Была колонна техники и нет
Известно, что враг сунул вперед. Захватчики стремились штурмовать позиции наших защитников вблизи Новомихайловки. Но наши военные не дали им этого сделать.
Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, и все равно – каждый раз когда такое случается, мы счастливы как никогда,
– говорят военные в описании к ролику.
Наши военные нанесли результативный удар по оккупантам: смотрите видео
Обратим внимание и на само видео. В ролике мы можем увидеть, как два вражеских танка не поделили дорогу во время своего движения. Вследствие этого одна из боевых машин вышла из строя. Другую удалось с помощью украинского дрона добить.
Как следствие, враг не досчитался 3 танков, 7 МТ-ЛБ, а также 1 БМП.
В результате атаки враг не досчитается десятка единиц техники: смотрите видео
Заметим, что потери врага ежедневно продолжают расти. Мы призываем вас активнее донатить, переводя посильные суммы. Это позволит нашим защитникам эффективнее уничтожать оккупантов и приближать нашу победу.
Скоро будет 390 тысяч ликвидированных бойцов
- Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ от 3 февраля, за минувшие сутки на тот свет отправили 880 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – 387 940 оккупантов.
- Следует понимать, что реальная цифра может отличаться. Это связано с тем, что точно подсчитать количество ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
- Также на металлолом превратили немало техники врага. Так, уничтожили 6341 танк, 11805 боевых бронированных машин, 9300 артиллерийских систем, 979 РСЗО и 663 средств ПВО.
- А еще враг не досчитается 332 самолетов, 324 вертолетов, 7161 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1847 крылатых ракет, 24 кораблей, 1 подводной лодки, 12352 автомобилей и автоцистерн, а также 1473 единиц специальной техники.