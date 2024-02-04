Из-за амбиций Путина в черных мешках домой возвращается все больше российских солдат. Защитники в очередной раз показывают врагу, что кто с “мечом” придет в Украину, то и от него и погибнет, передает 24 Канал.

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Потери врага на утро 4 февраля

Потери российских захватчкиков / Фото Генштаб

личного состава – около 388750 (+810) человек;

танков – 6343 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 11818 (+13) ед,

артиллерийских систем – 9331 (+31) ед,

РСЗО – 979 (+0) ед,

средства ПВО – 663 (+0) ед 663 (+0) ед,

самолетов – 332 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12),

крылатые ракеты – 1848 (+1),

корабли / катера – 24 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 12393 (+41) ед,

специальная техника – 1479 (+6)

Обратите внимание! Военные из 72-й отдельной механизированной бригады "Черных запорожцев" показали видео, на котором они уничтожают целую колонну противника под Новомихайловкой.