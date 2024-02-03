Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил 24 Каналу, что события на море, несмотря на меньшее значение, чем на суше, вызывают особый пиетет. Как известно, экс-офицер ВМС Бельгии Фредерик Ван Локерен насчитал 11 поврежденных или уничтоженных российских кораблей.

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Нынешние события в акватории Черного моря проецируют на рассуждения о том, как будет выглядеть морская война теперь или в ближайшем будущем. Действия украинцев и события в целом очень показательны.

Страна, которая имеет большой черноморский флот, против страны, у которой флота почти нет. Однако Россия сталкивается с серьезными проблемами, несет колоссальные боевые потери, в частности от применения новых революционных средств, как безэкипажные катера дистанционного управления,

– отметил Шарп.

По его словам, действия украинцев воспринимают как эффектные и эффективные.

Влияют ли уничтоженные корабли на ход войны

Несмотря на медийность и материальный ущерб для России, уничтожение кораблей черноморского флота мало влияет на ход войны. Однако есть еще один важный аспект.

Украинский экспорт по Черному морю, несмотря на удары по портам и другие эксцессы, работает. Это знак того, что морская война имеет значение,

– подчеркнул Шарп.

Еще одной показательной победой Украины в Черном море стало затопление российского ракетного катера "Ивановец" ночью 1 февраля.

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