Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил 24 Каналу, что события на море, несмотря на меньшее значение, чем на суше, вызывают особый пиетет. Как известно, экс-офицер ВМС Бельгии Фредерик Ван Локерен насчитал 11 поврежденных или уничтоженных российских кораблей.
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Нынешние события в акватории Черного моря проецируют на рассуждения о том, как будет выглядеть морская война теперь или в ближайшем будущем. Действия украинцев и события в целом очень показательны.
Страна, которая имеет большой черноморский флот, против страны, у которой флота почти нет. Однако Россия сталкивается с серьезными проблемами, несет колоссальные боевые потери, в частности от применения новых революционных средств, как безэкипажные катера дистанционного управления,
– отметил Шарп.
По его словам, действия украинцев воспринимают как эффектные и эффективные.
Влияют ли уничтоженные корабли на ход войны
Несмотря на медийность и материальный ущерб для России, уничтожение кораблей черноморского флота мало влияет на ход войны. Однако есть еще один важный аспект.
Украинский экспорт по Черному морю, несмотря на удары по портам и другие эксцессы, работает. Это знак того, что морская война имеет значение,
– подчеркнул Шарп.
Еще одной показательной победой Украины в Черном море стало затопление российского ракетного катера "Ивановец" ночью 1 февраля.
"Ивановец" пошел на дно: основное
- Российское судно атаковали морские дроны украинского производства MAGURA V5. В результате шести попаданий в корпус "Ивановец" дал крен на корму и затонул.
- На борту катера были противокорабельные ракеты "Москит" и около 40 человек экипажа. Поисково-спасательная операция пока не дала никаких результатов.
- Затонувший "Ивановец" был гордостью черноморского флота России. Страна-агрессор имеет всего три таких судна. Стоимость одного составляет десятки миллионов долларов.