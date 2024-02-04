Українські військові активними діями завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують його вздовж всієї лінії фронту. Яка ситуація на різних напрямках фронту, передає 24 Канал.

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66 бойових зіткнень і російський терор цивільних

Агресор продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з РСЗВ не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Упродовж минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок терористичних атак окупантів, на жаль, знову є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Терни, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 5 атак окупантів біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки й ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати агресора неподалік Красногорівки, Георгіївки й Новомихайлівки Донецької області, де відбили 7 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 штурмових дій, щоправда, успіху не мав.

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