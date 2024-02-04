Українські військові активними діями завдають ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують його вздовж всієї лінії фронту. Яка ситуація на різних напрямках фронту, передає 24 Канал.
До речі Знищили вщент: бійці 65 ОМБр розбили штурмову групу росіян біля Роботиного
66 бойових зіткнень і російський терор цивільних
Агресор продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з РСЗВ не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Упродовж минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок терористичних атак окупантів, на жаль, знову є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Терни, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на різних напрямках фронту
Яка ситуація на фронті: дивіться карту
Дивіться також Зброя "тотальної війни": що відомо про російські "Москіти", які добили катер "Івановєц"
Сили оборони потужно б'ють окупаційне військо
- Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога.
- Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" і 3 розвідувальних БпЛА окупантів.
- Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу російських загарбників.