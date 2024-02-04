Це сталося поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області. За словами військових ця ліквідація відбулася у лютому 2024 року.

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Штурмову групу росіян знищили під Роботиним

У 65 окремій механізованій бригаді ЗСУ зазначили, що російська штурмова група висунулася на штурм українських позицій поблизу Роботиного. Однак завдяки злагодженим діям аеророзвідки й артилерії військових російський штурм зупинили.

Ворог з втратами відступив, залишивши на полі бою своїх "двохсотих",

– зазначили військові.

На оприлюдненому військовими відео можна побачити, як група російської піхоти готується до штурму українських позицій. Розвідувальний безпілотник 65 бригади Збройних сил України, яка відповідає за утримання лінії фронту в цьому районі, зафіксував рух російських військ, коли вони намагалися вийти зі своїх окопів.

65 ОМБр знищила групу росіян біля Роботиного / Відео 65 ОМБр ЗСУ

У відповідь українська артилерія та міномети оперативно розпочали вогонь по загарбниках, змусивши їх шукати укриття. Тим часом оператори українських безпілотників вправно націлювалися на російську піхоту, навіть коли деякі з них намагалися сховатися серед двох раніше підбитих ворожих танків.

Попри спроби росіян уникнути виявлення, український безпілотник наполегливо вів спостереження за танками, уважно стежачи за пересуванням російських солдатів. Ця важлива розвідувальна інформація дозволила українським військовим провести успішну атаку на ворожі сили.

Крім того, вже 4 лютого у Генеральному Штабі ЗСУ підтвердили, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

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