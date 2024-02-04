Украинские военные активными действиями наносят врагу потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта. Какова ситуация на разных направлениях фронта, передает 24 Канал.
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66 боевых столкновений и российский террор гражданских
Агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, осуществил 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие террористических атак оккупантов, к сожалению, снова есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиационным ударам подверглись Бударки, Колодезное, Григорьевка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Терны, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Какова ситуация на разных направлениях фронта
Какая ситуация на фронте: смотрите карту
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Силы обороны мощно бьют оккупационное войско
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава врага.
- Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59, 10 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" и 3 разведывательных БПЛА оккупантов.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству российских захватчиков.