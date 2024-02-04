Як зазначили у ДПСУ, йдеться про знищення ворожого бліндажу. Зокрема, "пошкоджень" зазнав автомобіль окупантів.
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Українські бійці завдали потужного удару по росіянах
Захисники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" продовжують завдавати втрат ворожій армії. Для цього бійці використали FPV-дрони.
FPV-дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" рознесли ворожий бліндаж та знищили автомобіль загарбників,
– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.
Згодом військові опублікували кадри своєї успішної бойової роботи.
Бійці з бригади "Сталевий кордон" блискуче атакували окупантів: дивіться відео
Таким чином українські військові демонструють ворогу, що йому тут не раді, і надовго російська армія в Україні точно не затримається.
Втрати російських загарбників: останні новини
- Раніше українські військові з 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" завдали ворогові добрячої прочуханки. Відомо, що ворог сунув вперед. Загарбники прагнули штурмувати позиції наших захисників поблизу Новомихайлівки. Але наші військові не дали їм цього зробити. Бійці знищили цілу колону бронетехніки російських загарбників. Як наслідок, ворог не дорахувався 3 танків, 7 МТ-ЛБ, а також 1 БМП.
- Крім того, у Росії розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Стегачова Олега Сергійовича. Він безпосередньо причетний до атак по українських містах. Наразі невідомо точно, чи вижив окупант. У ГУР зауважили, що цей Стегачов є в базі українського "Миротворця" та вважається військовим злочинцем.
- Зокрема, українські прикордонники вдарили по місцю розташування росіян на Півдні, у Херсонській області. Для цього захисники використали FPV-дрон. Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею. Втім, йому це не вдалося. Після влучання дрона стався вибух.
- Також у районі Брянська українські захисники ліквідували ще одну групу окупантів. Полковник Збройних Сил України Анатолій "Штірліц" Штефан розповів, що мовиться про групу співробітників ФСБ, які проходили підготовку для участі у війні проти України. За його словами, ліквідовано 18 загарбників, ще двоє – тимчасово живі.