Як зазначили у ДПСУ, йдеться про знищення ворожого бліндажу. Зокрема, "пошкоджень" зазнав автомобіль окупантів.

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Українські бійці завдали потужного удару по росіянах

Захисники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" продовжують завдавати втрат ворожій армії. Для цього бійці використали FPV-дрони.

FPV-дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" рознесли ворожий бліндаж та знищили автомобіль загарбників,

– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.

Згодом військові опублікували кадри своєї успішної бойової роботи.

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Таким чином українські військові демонструють ворогу, що йому тут не раді, і надовго російська армія в Україні точно не затримається.

Зверніть увагу! Станом на ранок 4 лютого, російська армія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 388 тисяч своїх солдатів. Лише протягом минулої доби будо ліквідовано 810 окупантів.

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