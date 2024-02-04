Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що бійці максимально обережно ставляться до кожного руху. Він додав, що росіяни тим часом мають величезну кількість дронів.

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"При втраті одного коптера вони легко можуть підняти інший. Тобто вони не набувають того досвіду як зберегти коптер, тому що в них немає розуміння ціни цьому коптеру", – сказав Отченаш.

Бійці бригади "Рубіж" НГУ намагаються максимально ефективно використовувати БпЛА та проводити розвідку, коригування та роботу зі знищення особового складу ворога.

Евакуація завдяки дрону

Окрім того, завдяки безпілотникам українські військові проводять евакуаційні операції. Зазвичай вони відбуваються експромтом. Наприклад, подібну евакуацію провели у Берхівці. Там довелося показувати евакуаційній групі шлях до пораненого, адже з командуванням не можна було спілкуватися через те, що максимально глушився радіозв'язок.

Ми знаходили безпосередньо групи евакуації, безпосередньо пораненого, і намагалися їх провести один до одного, для того, щоб пришвидшити саму евакуацію пораненого,

– розповів командир екіпажу БпЛА.

Також був випадок, коли у Кліщіївці у повній пітьмі командуванню передавали інформацію про те, де перебуває група та в якому їй напрямку треба рухатися. А вона, відповідно, передавала інформацію особовому складу по рації.

"Завдяки коптеру ми рятували життя військовослужбовцям. Це найкраще, що ми можемо робити коптерами. І це черговий показник того, що вони можуть рятувати життя бійців", – наголосив Андрій Отченаш.

Дрони на фронті