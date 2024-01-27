Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що росіяни дедалі активніше використовують дрони. Попри те, що кількісно ворог переважає, українські оператори набагато майстерніші.

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Яка головна перевага ворога

Гайдай нагадав, що спочатку Сили оборони України почали застосовувати FPV-дрони для виконання бойових завдань. Росіяни перейняли досвід українських воїнів, тому наростили виробництво безпілотних літальних апаратів.

Основна перевага росіян у тому, що вони першими почали використовувати FPV-дрони з тепловізійними камерами, з камерами нічного бачення,

– підкреслив ексголова Луганської ОВА.

Ця інновація приклад того, як окупанти вміють вчитися і впроваджувати нові ідеї на фронті. Проте Україна потроху наздоганяє противника. Щоб закрити потреби на фронті, потрібно дотримуватися співвідношення – 50% дронів різних модифікацій, зокрема окопних, мобільних, розвідувальних й ударних, та 50% засобів для боротьби з БпЛА, тобто РЕБ.

Цікаво! Українські захисники на фронті використовують безпілотник, який наводить жах на росіян. Окупанти його прозвали "Бабою Ягою". Він знищує склади, живу силу та автівки противника. Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, аби бути менш помітними. А вдень – тестують його з новою вибухівкою.

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