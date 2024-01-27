Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что россияне все активнее используют дроны. Несмотря на то, что количественно враг преобладает, украинские операторы гораздо более искусные.

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Какое главное преимущество врага

Гайдай напомнил, что сначала Силы обороны Украины начали применять FPV-дроны для выполнения боевых задач. Россияне переняли опыт украинских воинов, поэтому нарастили производство беспилотных летательных аппаратов.

Основное преимущество россиян в том, что они первыми начали использовать FPV-дроны с тепловизионными камерами, с камерами ночного видения,

– подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.

Эта инновация пример того, как оккупанты умеют учиться и внедрять новые идеи на фронте. Однако Украина понемногу догоняет противника. Чтобы закрыть потребности на фронте, нужно соблюдать соотношение – 50% дронов разных модификаций, в частности окопных, мобильных, разведывательных и ударных, и 50% средств для борьбы с БПЛА, то есть РЭБ.

Любопытно! Украинские защитники на фронте используют беспилотник, который наводит ужас на россиян. Оккупанты его прозвали "Бабой Ягою". Он уничтожает склады, живую силу и авто противника. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем – тестируют его с новой взрывчаткой.

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