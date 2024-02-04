Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что бойцы максимально осторожно относятся к каждому движению. Он добавил, что россияне тем временем имеют огромное количество дронов.

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"При потере одного коптера они легко могут поднять другой. То есть они не приобретают того опыта как сохранить коптер, потому что у них нет понимания цены этому коптеру", – сказал Отченаш.

Бойцы бригады "Рубеж" НГУ стараются максимально эффективно использовать БПЛА и проводить разведку, корректировку и работу по уничтожению личного состава врага.

Эвакуация благодаря дрону

Кроме того, благодаря беспилотникам украинские военные проводят эвакуационные операции. Обычно они происходят экспромтом. Например, подобную эвакуацию провели в Берховке. Там пришлось показывать эвакуационной группе путь к раненому, ведь с командованием нельзя было общаться из-за того, что максимально глушилась радиосвязь.

Мы находили непосредственно группы эвакуации, непосредственно раненого, и пытались их провести друг к другу, для того, чтобы ускорить саму эвакуацию раненого,

– рассказал командир экипажа БПЛА.

Также был случай, когда в Клещеевке в полной темноте командованию передавали информацию о том, где находится группа и в каком ей направлении надо двигаться. А она, соответственно, передавала информацию личному составу по рации.

"Благодаря коптеру мы спасали жизни военнослужащим. Это лучшее, что мы можем делать коптерами. И это очередной показатель того, что они могут спасать жизни бойцов", – отметил Андрей Отченаш.

Дроны на фронте