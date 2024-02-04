Как отметили в ГПСУ, речь идет об уничтожении вражеского блиндажа. В частности, “повреждений” получил автомобиль оккупантов.

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Украинские бойцы нанесли мощный удар по россиянам

Защитники из бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" продолжают наносить потери вражеской армии. Для этого бойцы использовали FPV-дроны.

FPV-дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" разнесли вражеский блиндаж и уничтожили автомобиль захватчиков,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Впоследствии военные опубликовали кадры своей успешной боевой работы.

Бойцы из бригады "Стальной кордон" блестяще атаковали оккупантов: смотрите видео

Таким образом украинские военные демонстрируют врагу, что ему здесь не рады, и надолго российская армия в Украине точно не задержится.

Обратите внимание! По состоянию на утро 4 февраля, российская армия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 388 тысяч своих солдат. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 810 оккупантов.

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