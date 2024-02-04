Как отметили в ГПСУ, речь идет об уничтожении вражеского блиндажа. В частности, “повреждений” получил автомобиль оккупантов.
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Украинские бойцы нанесли мощный удар по россиянам
Защитники из бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" продолжают наносить потери вражеской армии. Для этого бойцы использовали FPV-дроны.
FPV-дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" разнесли вражеский блиндаж и уничтожили автомобиль захватчиков,
– говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Впоследствии военные опубликовали кадры своей успешной боевой работы.
Бойцы из бригады "Стальной кордон" блестяще атаковали оккупантов: смотрите видео
Таким образом украинские военные демонстрируют врагу, что ему здесь не рады, и надолго российская армия в Украине точно не задержится.
Потери российских захватчиков: последние новости
- Ранее украинские военные из 72-й отдельной механизированной бригады "Черных запорожцев" нанесли врагу хорошую порку. Известно, что враг сунул вперед. Захватчики стремились штурмовать позиции наших защитников вблизи Новомихайловки. Но наши военные не дали им этого сделать. Бойцы уничтожили целую колонну бронетехники российских захватчиков. Как следствие, враг не досчитался 3 танков, 7 МТ-ЛБ, а также 1 БМП.
- Кроме того, в России расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 майора Стегачева Олега Сергеевича. Он непосредственно причастен к атакам по украинским городам. Пока неизвестно точно, выжил ли оккупант. В ГУР отметили, что этот Стегачев есть в базе украинского "Миротворца" и считается военным преступником.
- В частности, украинские пограничники ударили по месту расположения россиян на Юге, в Херсонской области. Для этого защитники использовали FPV-дрон. Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновой ружьем. Впрочем, ему это не удалось. После попадания дрона произошел взрыв.
- Также в районе Брянска украинские защитники ликвидировали еще одну группу оккупантов. Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан рассказал, что говорится о группе сотрудников ФСБ, которые проходили подготовку для участия в войне против Украины. По его словам, ликвидировано 18 захватчиков, еще двое – временно живы.