Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий “Штирлиц” Штефан рассказал, что говорится о группе сотрудников ФСБ. Захватчики проходили подготовку для участия в войне против Украины.

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Силы обороны уничтожили группу сотрудников ФСБ

Как отметил Штефан, в результате "блестящего попадания" у врага почти два десятка ликвидированных.

По его словам, украинские бойцы уменьшили ряды российской ФСБ 31 января. Ликвидировано 18 захватчиков, еще двое – временно живы, но с перспективой присоединиться к досрочно "демобилизованным товарищам".

В районе населенного пункта Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ России, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины. 18 сотрудников – "200", двое сотрудников – "300". Блестящее попадание. Слава Украине и ее воинам,

– сообщил полковник.

Он также добавил, что очевидно оккупанты "быстро возвращаются домой".

Обратите внимание! По состоянию на утро 2 февраля, Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 387 тысяч своих солдат. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 830 оккупантов.

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