В четверг, 1 февраля, генерал-полковник и командующий Сухопутных войск Александр Сырский опубликовал видео, на котором похвалил бойцов. Он отметил, что они уничтожили оккупантов с дистанции в 2 680 метров.

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Сколько врагов уничтожили "Призраки Бахмута"

По словам Сырского, работали "Призраки Бахмута" в районе Ивановского, что в Донецкой области. Вследствие этого было уничтожено двух бойцов вражеской армии.

Качественная работа. Уничтожено двух врагов. Работают "Призраки Бахмута" в районе Ивановского. Дистанция – 2 680 метров,

– говорится в сообщении командующего Сухопутных войск.

В то же время генерал-полковник распространил видео, на котором видно, как работают снайперы. Ролик получил немало положительных реакций от украинцев в телеграм-канале Сырского.

Украинские снайперы в Донецкой области уничтожили оккупантов с дистанции более 2,6 километров: видео с телеграм-канала Сырского

Обратите внимание! "Призраки Бахмута" – это команда из нескольких десятков украинских снайперов, имя которых неизвестны, однако заслуги которых знает вся Украина. Бойцы прославились на Бахмутском направлении в Донецкой области благодаря ночному террору врагов. Их называют элитными снайперами, которых не волнует вражеская ни артиллерия, ни что-либо другое. Они просто безупречно выполняют свою работу.

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Следует вспомнить, что по состоянию на 1 февраля 2024 года с начала полномасштабного вторжения погибло 386 230 оккупантов. В Генштабе Вооруженных Сил информировали, что только за минувшие сутки отправились на лавы "200-х" около 1 000 вражеских бойцов, а также немало единиц техники захватчиков.