Об этом заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов убежден, что все закончится установлением справедливости.
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Все закончится возвращением утраченного
Буданов решителен в своей уверенности в полной победе Украины над Россией. По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными. Ведь в этот период закончится текущее наступление России на линии фронта, отметил начальник ГУР.
Генерал-лейтенант уверен, что полномасштабная война закончится только одним путем.
Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного,
– подчеркнул Кирилл Буданов.
Весной Украина начнет новое контрнаступление
- Глава ГУР отметил, что Россия стремится завоевать остальные неоккупированные районы Донецка и Луганска в своем текущем наступлении. Враг атакует Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку одновременно.
- Буданов сказал, что вооруженные силы Москвы достигли "некоторых успехов" вблизи частично окруженной Авдеевки.
- "Но это совсем не то, чего они ожидали, даже близко", – подчеркнул он.
- Генерал-майор также отметил, что наступление России будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".
- "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Он закончится, а потом начнется наш", – подчеркнул начальник ГУР.