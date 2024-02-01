Об этом заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов убежден, что все закончится установлением справедливости.

Смотрите также Когда исчерпается наступление России и что будет с врагом весной: Буданов заинтриговал ответом

Все закончится возвращением утраченного

Буданов решителен в своей уверенности в полной победе Украины над Россией. По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными. Ведь в этот период закончится текущее наступление России на линии фронта, отметил начальник ГУР.

Генерал-лейтенант уверен, что полномасштабная война закончится только одним путем.

Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного,
– подчеркнул Кирилл Буданов.

Весной Украина начнет новое контрнаступление

  • Глава ГУР отметил, что Россия стремится завоевать остальные неоккупированные районы Донецка и Луганска в своем текущем наступлении. Враг атакует Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку одновременно.
  • Буданов сказал, что вооруженные силы Москвы достигли "некоторых успехов" вблизи частично окруженной Авдеевки.
  • "Но это совсем не то, чего они ожидали, даже близко", – подчеркнул он.
  • Генерал-майор также отметил, что наступление России будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".
  • "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Он закончится, а потом начнется наш", – подчеркнул начальник ГУР.