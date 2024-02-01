Об этом заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов убежден, что все закончится установлением справедливости.

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Все закончится возвращением утраченного

Буданов решителен в своей уверенности в полной победе Украины над Россией. По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными. Ведь в этот период закончится текущее наступление России на линии фронта, отметил начальник ГУР.

Генерал-лейтенант уверен, что полномасштабная война закончится только одним путем.

Установление справедливости – вот чем это закончится. Возвращением утраченного,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

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