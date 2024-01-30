В частности, это может произойти уже в начале весны. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Когда именно иссякнет наступление России

Буданов подчеркнул, что наступательная операция России началась в ноябре 2023 года и уже длится два с половиной месяца. В то же время со временем это наступление врага иссякнет полностью.

Еще нет (наступление россиян не иссяк – 24 Канал). Ближе к весне

подчеркнул глава ГУР.

Он также добавил, что назвать результаты российского наступления какими-то большими будет неправдой. Несмотря на это, Буданов признал, что у Авдеевки в Донецкой области у врага все же есть определенное продвижение.

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Глава украинской разведки также отметил, что пока тот результат, полученый в наступлении оккупанты, не является тем на который они рассчитывали.

"Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже около такого нет" подчеркнул Буданов.

Глава разведки также сказал, что, как и по правилам любой игры, когда ход противника закончится, начнется ход украинских войск.

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