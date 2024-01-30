По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Больше всего – на Авдеевском направлении, где оккупанты не оставляют планов окружить город.
Важно Россияне попытались захватить Табаевку в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта через неделю
На Востоке враг не перестает атаковать
Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте
Продолжаются ожесточенные бои у Авдеевки: смотрите на карте
Бои на Марьинском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация на Юге
На Севере обстановка без изменений