По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Больше всего – на Авдеевском направлении, где оккупанты не оставляют планов окружить город.

Важно Россияне попытались захватить Табаевку в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта через неделю

На Востоке враг не перестает атаковать

Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте

Продолжаются ожесточенные бои у Авдеевки: смотрите на карте

Бои на Марьинском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Севере обстановка без изменений