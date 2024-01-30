За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільше – на Авдіївському напрямку, де окупанти не полишають планів оточити місто.
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Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті
Тривають запеклі бої біля Авдіївки: дивіться на карті
Бої на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні
На Півночі обстановка без змін