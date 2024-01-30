Зокрема, це може статися уже на початку весни. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Коли саме вичерпається наступ Росії

Буданов наголосив, що наступальна операція Росії почалася в листопаді 2023 року і вже триває два з половиною місяці. Водночас з часом цей наступ ворога вичерпається повністю.

Ще ні (наступ росіян не вичерпався – 24 Канал). Ближче до весни,

– наголосив глава ГУР.

Він також додав, що назвати результати російського наступу якимись великими буде неправдою. Попри це, Буданов визнав, що біля Авдіївки в Донецькій області у ворога все ж є певне просування.

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Очільник української розвідки також зазначив, що наразі той результат, який отримали у наступі окупанти, не є тим, на який вони розраховували.

"Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", – підкреслив Буданов.

Глава розвідки також сказав, що як і за правилами будь-якої гри, коли хід противника закінчиться, почнеться хід українських військ.

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