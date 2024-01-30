Зокрема, це може статися уже на початку весни. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.
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Коли саме вичерпається наступ Росії
Буданов наголосив, що наступальна операція Росії почалася в листопаді 2023 року і вже триває два з половиною місяці. Водночас з часом цей наступ ворога вичерпається повністю.
Ще ні (наступ росіян не вичерпався – 24 Канал). Ближче до весни,
– наголосив глава ГУР.
Він також додав, що назвати результати російського наступу якимись великими буде неправдою. Попри це, Буданов визнав, що біля Авдіївки в Донецькій області у ворога все ж є певне просування.
Якою буде ситуація у росіян навесні
Очільник української розвідки також зазначив, що наразі той результат, який отримали у наступі окупанти, не є тим, на який вони розраховували.
"Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", – підкреслив Буданов.
Глава розвідки також сказав, що як і за правилами будь-якої гри, коли хід противника закінчиться, почнеться хід українських військ.
Що змінилося на фронті 30 січня
- У Генштабі ЗСУ 30 січня розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільша кількість бойових зіткнень була на Авдіївському напрямку, адже окупанти не полишають намірів захопити місто.
- Водночас на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Однак ворог не полишає спроб вибити ЗСУ з плацдарму і здійснив 8 безуспішних штурмових дій.
- Крім того, за минулу добу ЗСУ знищили ще 960 загарбників. Ба більше, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки й літак окупантів.