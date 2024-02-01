Про це заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов переконаний, що все закінчиться встановленням справедливості.

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Усе закінчиться поверненням втраченого

Буданов рішучий у своїй впевненості у повній перемозі України над Росією. За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими. Адже в цей період закінчиться поточний наступ Росії на лінії фронту, зазначив начальник ГУР.

Генерал-лейтенант впевнений, що повномасштабна війна закінчиться тільки одним шляхом.

Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого,

– підкреслив Кирило Буданов.

Навесні Україна почне новий контрнаступ