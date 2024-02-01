Про це заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов переконаний, що все закінчиться встановленням справедливості.
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Усе закінчиться поверненням втраченого
Буданов рішучий у своїй впевненості у повній перемозі України над Росією. За його словами, наступні шість місяців будуть цікавими. Адже в цей період закінчиться поточний наступ Росії на лінії фронту, зазначив начальник ГУР.
Генерал-лейтенант впевнений, що повномасштабна війна закінчиться тільки одним шляхом.
Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться. Поверненням втраченого,
– підкреслив Кирило Буданов.
Навесні Україна почне новий контрнаступ
- Очільник ГУР зауважив, що Росія прагне завоювати решту неокупованих районів Донецька та Луганська у своєму поточному наступі. Ворог атакує Куп'янськ, Лиман, Бахмут та Авдіївку одночасно.
- Буданов сказав, що збройні сили Москви досягли "деяких успіхів" поблизу частково оточеної Авдіївки.
- "Але це зовсім не те, чого вони очікували, навіть близько", — підкреслив він.
- Генерал-майор також зазначив, що наступ Росії буде "повністю вичерпано" до "ранньої весни".
- "Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він закінчиться, а потім почнеться наш", – підкреслив начальник ГУР.