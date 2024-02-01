С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли 386 230 солдат. Однако их потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.
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Какие потери России на войне в Украине
- личного состава – 386 230 (+1000);
- танков – 6322 (+12);
- боевых бронированных машин – 11773 (+16);
- артиллерийских систем – 9228 (+33);
- РСЗО – 976 (+2);
- средств ПВО – 663 (+0);
- самолетов – 332 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7136 (+36);
- крылатых ракет – 1847 (+1);
- кораблей /катеров – 23 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12267 (+36);
- специальной техники – 1462 (+10).
Потери врага по состоянию на 1 февраля 2024 года
Какие потери врага по подсчетам ЦРУ
- Глава американской разведки Уильям Бернс заявил, что потери России с 24 февраля 2022 года достигают 315 тысяч их военных. Говорится как о ликвидированных, так и о раненых.
- Также Вооруженные Силы Украины уничтожили две трети довоенных танковых запасов так называемой "второй армии мира".
- По словам главы разведки, программа военной модернизации Владимира Путина сошла на нет. Это прямой результат "доблести и мастерства украинских солдат, подкрепленный поддержкой Запада".