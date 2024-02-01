С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли 386 230 солдат. Однако их потери могут быть больше, ведь посчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери России на войне в Украине

  • личного состава – 386 230 (+1000);
  • танков – 6322 (+12);
  • боевых бронированных машин – 11773 (+16);
  • артиллерийских систем – 9228 (+33);
  • РСЗО – 976 (+2);
  • средств ПВО – 663 (+0);
  • самолетов – 332 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7136 (+36);
  • крылатых ракет – 1847 (+1);
  • кораблей /катеров – 23 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12267 (+36);
  • специальной техники – 1462 (+10).

Втрати ворогаПотери врага по состоянию на 1 февраля 2024 года

Какие потери врага по подсчетам ЦРУ

  • Глава американской разведки Уильям Бернс заявил, что потери России с 24 февраля 2022 года достигают 315 тысяч их военных. Говорится как о ликвидированных, так и о раненых.
  • Также Вооруженные Силы Украины уничтожили две трети довоенных танковых запасов так называемой "второй армии мира".
  • По словам главы разведки, программа военной модернизации Владимира Путина сошла на нет. Это прямой результат "доблести и мастерства украинских солдат, подкрепленный поддержкой Запада".