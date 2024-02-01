З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили 386 230 солдатів. Проте їхні втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати Росії на війні в Україні

  • особового складу – 386 230 (+1000);
  • танків – 6322 (+12);
  • бойових броньованих машин – 11773 (+16);
  • артилерійських систем – 9228 (+33);
  • РСЗВ – 976 (+2);
  • засоби ППО – 663 (+0);
  • літаків – 332 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36);
  • крилаті ракети – 1847 (+1);
  • кораблі /катери – 23 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36);
  • спеціальна техніка – 1462 (+10).

Втрати ворога
Втрати ворога станом на 1 лютого 2024 року

Які втрати ворога за підрахунками ЦРУ

  • Очільник американської розвідки Вільям Бернс заявив, що втрати Росії з 24 лютого 2022 року сягають 315 тисяч їхніх військових. Мовиться як про ліквідованих, так і про поранених.
  • Також Збройні Сили України знищили дві третини довоєнних танкових запасів так званої "другої армії світу".
  • За словами глави розвідки, програма військової модернізації Владіміра Путіна зійшла на пси. Це прямий результат "доблесті та майстерності українських солдатів, підкріплений підтримкою Заходу".