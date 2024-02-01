Збільшення можливостей України на полі бою залежить від підтримки наших партнерів. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що спроби росіян просуватися почалися ще в кінці травня 2023 року з операцій на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Які здобутки мають за цей час росіяни

Фактично єдине, чого зміг досягти ворог за майже рік – це захопити село Крохмальне. У цьому населеному пункті було всього 10 будинків, до того ж всі вони повністю зруйновані. Подальше просування окупантів пов'язане з президентськими "виборами" у Росії. Це основний дедлайн.

Їхні можливості мінімізовані. Росіяни не змогли прорвати наші лінії оборони. Укріпрайон біля села Синьківка вони намагаються пройти вже понад пів року. Синьківка – це село, яке значно менше за площею, ніж Авдіївка. Але навіть його вони не можуть зламати,

– розповів Олександр Коваленко.

З цього можна зробити висновки, що зараз росіяни не мають таких можливостей, як раніше. Але після "виборів" у Росії варто очікувати на мобілізацію. Цей процес можуть назвати, як завгодно. У 2022 році мобілізації дали назву "часткова", у 2024 – придумають щось інше.

Зараз росіяни використовують свій максимальний ресурс. Мовиться не тільки про бійців, які є лінії зіткнення, але й про резерв, який формувався до того. Все це треба буде компенсувати. З жовтня 2023 року, коли почалися наступальні дії на Авдіївку, вони зазнають надзвичайно великих втрат,

– підкреслив Коваленко.

Окупанти не мають достатнього поповнення резерів. Людський, механізований ресурси потребує відновлення, тому після псевдовиборів може виникнути пауза.

Яка мета ворога на Лимано-Куп'янському напрямку

Наразі окупанти хочуть вийти на лівий берег річки Оскіл. Прагнуть захоплення Лиману, Борової, Куп'янська. Треба розуміти, що вони не мають можливості знову піти на Харків, хоча такі заяви часто лунають.

Росія не має для цього ресурсів. Їхня основна мета – це річка Оскіл. Вона незмінна з 2023 року. Окупанти витратили рік на реалізацію цього плану,

– зауважив військово-політичний оглядач.

Він додав, що ворог не може діяти глобально та масштабно по всій лінії фронту, а тільки локаційно. При цьому він зосереджує максимальні сили на одній ділянці, поки на іншій втрачає ще більше території.

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