Увеличение возможностей Украины на поле боя зависит от поддержки наших партнеров. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что попытки россиян продвигаться начались еще в конце мая 2023 года с операций на Лимано-Купянском направлении.

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Какие достижения имеют за это время россияне

Фактически единственное, чего смог достичь враг за почти год – это захватить село Крохмальное. В этом населенном пункте было всего 10 домов, к тому же все они полностью разрушены. Дальнейшее продвижение оккупантов связано с президентскими "выборами" в России. Это основной дедлайн.

Их возможности минимизированы. Россияне не смогли прорвать наши линии обороны. Укрепрайон возле села Синьковка они пытаются пройти уже более полугода. Синьковка – это село, которое значительно меньше по площади, чем Авдеевка. Но даже его они не могут сломать,

– рассказал Александр Коваленко.

Из этого можно сделать выводы, что сейчас россияне не имеют таких возможностей, как раньше. Но после "выборов" в России стоит ожидать мобилизации. Этот процесс могут назвать, как угодно. В 2022 году мобилизации дали название "частичная", в 2024 – придумают что-то другое.

Сейчас россияне используют свой максимальный ресурс. Говорится не только о бойцах, которые есть на линии соприкосновения, но и о резерве, который формировался до того. Все это надо будет компенсировать. С октября 2023 года, когда начались наступательные действия на Авдеевку, они несут чрезвычайно большие потери,

– подчеркнул Коваленко.

Оккупанты не имеют достаточного пополнения резервов. Человеческий, механизированный ресурсы нуждается в восстановлении, поэтому после псевдовыборов может возникнуть пауза.

Какая цель врага на Лимано-Купянском направлении

Сейчас оккупанты хотят выйти на левый берег реки Оскол. Стремятся к захвату Лимана, Боровой, Купянска. Надо понимать, что они не имеют возможности снова пойти на Харьков, хотя такие заявления часто звучат.

Россия не имеет для этого ресурсов. Их основная цель – это река Оскол. Она неизменна с 2023 года. Оккупанты потратили год на реализацию этого плана,

– отметил военно-политический обозреватель.

Он добавил, что враг не может действовать глобально и масштабно по всей линии фронта, а только локально. При этом он сосредотачивает максимальные силы на одном участке, пока на другом теряет еще больше территории.

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