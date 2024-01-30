Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона рассказал, как украинские защитники противодействуют интенсивным атакам российских военных. Он также поделился каких потери несет враг, передает 24 Канал.

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Музычук заявил, что в течение суток на всей линии фронта произошло 70 боев. Почти половина из них – была на Авдеевском направлении и в районе Марьинки. Вместе с тем, в течение последних недель враг очень интенсивно выполняет свои задачи на Купянском и Лиманском направлениях.

Здесь продолжаются и позиционные бои. Наши подразделения и бригады, работающие на этих направлениях, имеют главную задачу – преждевременное выявления скоплений личного состава и техники, а также остановки попыток штурмов врага. Можем отметить то, что на Лиманском и Купянском направлении за последние недели враг нарастил использование своей бронетехники. С начала года уже более 100 единиц техники, в том числе танков, уничтожили гвардейцы. Только на прошлой неделе – 38 единиц,

– рассказал Музычук.

Уничтожаются не только танки, но и другая тяжелая и автомобильная техника. Спикер Нацгвардии отметил, что интенсивность с которой враг пытается штурмовать позиции на Лиманском и Купянском направлении очень высока и постоянно меняется. Музычук добавил, что даже в течение этих суток враг нанес удары с РСЗО артиллерии.

Спикер Нацгвардии добавил, что сейчас интенсивность вражеских атак выше, чем была до начала активных действий на Купянском направлении, в октябре – ноябре.

"Если анализировать применение техники, то в конце прошлого года она выросла чуть ли не вдвое на отдельных участках. Однако соответствующие меры для противодействия такому количеству техники предпринимаются постоянно. Это не только боевая работа артиллерии и операторов-разведчиков, но и работа по инженерному укреплению позиций и подступов, потому что гвардейцы на своих направлениях знают потенциальные маршруты для атак врага. Также защитники ведут разведку не только по переднему краю, но и в глубине фронта относительно сил и средств врага", – подчеркнул Музычук.

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 385 тысяч военных и тысячи единиц техники. Так, по состоянию на 30 января потери врага составляют: