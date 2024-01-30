Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона рассказал, как украинские защитники противодействуют интенсивным атакам российских военных. Он также поделился каких потери несет враг, передает 24 Канал.
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Музычук заявил, что в течение суток на всей линии фронта произошло 70 боев. Почти половина из них – была на Авдеевском направлении и в районе Марьинки. Вместе с тем, в течение последних недель враг очень интенсивно выполняет свои задачи на Купянском и Лиманском направлениях.
Здесь продолжаются и позиционные бои. Наши подразделения и бригады, работающие на этих направлениях, имеют главную задачу – преждевременное выявления скоплений личного состава и техники, а также остановки попыток штурмов врага. Можем отметить то, что на Лиманском и Купянском направлении за последние недели враг нарастил использование своей бронетехники. С начала года уже более 100 единиц техники, в том числе танков, уничтожили гвардейцы. Только на прошлой неделе – 38 единиц,
– рассказал Музычук.
Уничтожаются не только танки, но и другая тяжелая и автомобильная техника. Спикер Нацгвардии отметил, что интенсивность с которой враг пытается штурмовать позиции на Лиманском и Купянском направлении очень высока и постоянно меняется. Музычук добавил, что даже в течение этих суток враг нанес удары с РСЗО артиллерии.
Спикер Нацгвардии добавил, что сейчас интенсивность вражеских атак выше, чем была до начала активных действий на Купянском направлении, в октябре – ноябре.
"Если анализировать применение техники, то в конце прошлого года она выросла чуть ли не вдвое на отдельных участках. Однако соответствующие меры для противодействия такому количеству техники предпринимаются постоянно. Это не только боевая работа артиллерии и операторов-разведчиков, но и работа по инженерному укреплению позиций и подступов, потому что гвардейцы на своих направлениях знают потенциальные маршруты для атак врага. Также защитники ведут разведку не только по переднему краю, но и в глубине фронта относительно сил и средств врага", – подчеркнул Музычук.
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 385 тысяч военных и тысячи единиц техники. Так, по состоянию на 30 января потери врага составляют:
- личного состава – 384 140 (+960)
- танков – 6300 (+10)
- боевых бронированных машин – 11725 (+29)
- артиллерийских систем – 9144 (+31)
- РСЗО – 972 (+0)
- средств ПВО – 663 (+3)
- самолетов – 332 (+1)
- вертолетов – 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35)
- крылатых ракет – 1846 (+0)
- кораблей /катеров – 23 (+0)
- подводных лодок – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42)
- специальной техники – 1448 (+5).