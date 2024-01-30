Речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону розповів, як українські захисники протидіють інтенсивним атакам російських військових. Він також поділився, яких втрат зазнає ворог, передає 24 Канал.

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Музичук заявив, що протягом доби на всій лінії фронту відбулося 70 боєзіткнень. Майже половина з них – була на Авдіївському напрямку і в районі Мар'їнки. Разом з тим, протягом останніх тижнів ворог дуже інтенсивно виконує свої завдання на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Тут тривають й позиційні бої. Наші підрозділи й бригади, які працюють на цих напрямках, мають головне завдання – завчасне виявлення скупчень особового складу і техніки, а також зупинення спроб штурмів ворога. Можемо відмітити те, що на Лиманському та Куп'янському напрямку за останні тижні ворог наростив використання своєї бронетехніки. Від початку року вже понад 100 одиниць техніки, зокрема – танків, знищили гвардійці. Лише минулого тижня – 38 одиниць,

– розповів Музичук.

Знищують не лише танки, а й іншу важку та автомобільну техніку. Речник Нацгвардії зауважив, що інтенсивність, з якою ворог намагається штурмувати позиції на Лиманському та Куп'янському напрямку, дуже висока й постійно змінюється. Музичук додав, що навіть протягом цієї доби ворог завдав ударів з РСЗВ, артилерії.

Речник Нацгвардії додав, що нині інтенсивність ворожих атак вища, аніж була до початку активних дій на Куп'янському напрямку, у жовтні – листопаді.

"Якщо аналізувати застосування техніки, то наприкінці минулого року вона зросла чи не вдвічі на окремих ділянках. Проте відповідні заходи, аби протидіяти такій кількості техніки, вживаються постійно. Це не лише бойова робота артилерії та операторів-розвідників, а й робота щодо інженерного укріплення позицій та підступів, тому що гвардійці на своїх напрямках знають потенційні маршрути для атак ворога. Також захисники ведуть розвідку не лише по передньому краю, а й в глибині фронту щодо сил і засобів ворога", – наголосив Музичук.

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила майже 385 тисяч військових та тисячі одиниць техніки. Так, станом на 30 січня втрати ворога сягають: