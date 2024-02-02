Об этом 2 февраля сообщил телеграм-канал “Крымский ветер”. Кроме Татаренко, ликвидировано 10 российских военнослужащих
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Генерал-лейтенант Александр Татаренко был командиром авиационной эскадрильи.
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Ликвидированному генералу было 63 года. Он служил на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и северных регионах России. В 2016 году был назначен командующим 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа России. Военный летчик 1-го класса.
Ликвидированный генерал Татаренко / Фото с телеграм-каналов
Заметим, что ликвидация российских генералов продолжается достаточно активно и эффективно. Татаренко не первый и точно не последний "двухсотый" генерал российской армии.
Удар по аэродрому "Бельбек": главное
- 31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Россияне оправдывались работой ПВО, но впоследствии заявили об атаке десятками ракет.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на удар по аэродрому "Бельбек".
- Уже утром 1 февраля в российских СМИ появилась информация, что аэродром "Бельбек" в Крыму и действительно был атакован. В частности, были данные, что удар пришелся по пункту связи.