Об этом 2 февраля сообщил телеграм-канал “Крымский ветер”. Кроме Татаренко, ликвидировано 10 российских военнослужащих

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Генерал-лейтенант Александр Татаренко был командиром авиационной эскадрильи.

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Ликвидированному генералу было 63 года. Он служил на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и северных регионах России. В 2016 году был назначен командующим 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа России. Военный летчик 1-го класса.



Ликвидированный генерал Татаренко / Фото с телеграм-каналов

Заметим, что ликвидация российских генералов продолжается достаточно активно и эффективно. Татаренко не первый и точно не последний "двухсотый" генерал российской армии.

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