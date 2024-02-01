Аэродром уже не впервые подвергается атакам, здесь базируются 38-й авиаполк России на самолетах Су-30СМ2 и Су-27, но на нем расположены и другие подразделения тактической авиации врага.

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Чем атаковала Украина

Аналитики считают, что удар осуществили крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, "которые уже давно являются посетителями важных объектов оккупантов".

Целями Storm Shadow/SCALP являются в первую очередь углубленные командные пункты. В частности, сам такой объект был уничтожен в ночь с 5 на 6 января на аэродроме в Саках.

Благодаря тому, что в сети опубликовали видео с попаданием одной из ракет, удалось получить данные OSINT-геолокации. По ее результатам, одна из ракет попала по подземному командному пункту самой авиабазы.



Геолокация удара по аэродрому в Крыму / Фото DniproOsintNew

В то же время российский телеграм-канал ASTRA пишет, что в результате удара поражен пункт связи, указывая номер в/ч 80159. Но этот номер всего 38-го истребительного авиаполка России, а на этой авиабазе размещен радиоцентр штаба всей авиации Черноморского флота страны-агрессора.

Аналитики считают, что уничтожение еще и этого углубленного объекта является очень вероятным, если учесть и тот факт, что ракет запускают обычно несколько. Есть и неофициальная информация и о поражении радиолокационных станций.

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К слову, телеграмм-канал "Крымский ветер" обнародовал 1 февраля вероятные фото последствий удара по аэродрому "Бельбек".



Пожар в результате попадания ракеты на аэродром Бальбек / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"



Последствия атаки по аэродрому 31 января / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Что может быть поражено на аэродроме

Аналитики отмечают, что на аэродроме Бельбек Россия держала ценные РЛС типа "Небо". В то же время, как отмечают аналитики, появление информации о поражении самолетов пока выглядит довольно сомнительным.

"Да и для Storm Shadow/SCALP – это не очень удобная цель из-за того, что их боевая часть, в первую очередь, предназначена для уничтожения защищенных подземных объектов", – говорится в статье.

Заметьте. Есть информация, что после удара по аэродрому Бельбек, который расположен на берегу моря, произошел сдвиг почвы на береговой линии. Поэтому, это прямо указывает на то, что как минимум часть взрывов была подземной.