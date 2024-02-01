Российского присутствия будет становиться еще меньше
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, украинские пилоты и в дальнейшем будут работать над уничтожением мощностей врага на захваченном полуострове.
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"Российского присутствия становится все меньше в Крыму. Это происходит далеко не впервые. Наши пилоты тактической авиации "вычищают" Крым от россиян", – отметил Юрий Игнат.
В качестве примера, он привел вчерашний удар по аэропорту "Бельбек", где базировалась 204 бригада тактической авиации.
Вчера было поражение определенных объектов. Есть разная информация о последствиях, но надо дождаться спутниковых снимков и подтверждений нашей разведки относительно того, какие именно объекты были поражены. Очень хочется, чтобы побольше ценной техники было выведено из строя,
– подчеркнул Игнат.
Украинские пилоты не дадут покоя россиянам в Крыму
Представитель Воздушных сил отметил, что украинская 204-я бригада тактической авиации точно вернется в Крым и наши защитники уже над этим работают.
Игнат добавил, что Россия использует в Крыму около 5 аэродромов для ударов по Украине.
Главное об атаке на аэродром "Бельбек"
- Вчера, 31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.
- Россияне оправдывались работой ПВО и заявили, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.
- После взрывов в Севастополе командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".
- Уже утром 1 февраля в российских СМИ появилась информация, что аэродром "Бельбек" в Крыму и действительно был атакован. В частности, говорят, что удар пришелся по пункту связи.