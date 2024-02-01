Говорится о пункте связи в аэропорту на аннексированном полуострове. Журналисты уточнили, что очевидно удар по оккупированному Бельбеку наши защитники осуществили с помощью ракеты.

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В Бельбеке могли поразить пункт связи россиян

Российские журналисты выяснили, что в результате атаки на Севастополь 31 января, неустановленная ракета попала по военному аэродрому "Бельбек". По данным источников медийщиков, был атакован пункт связи воинской части 80159, который, согласно открытым данным, относится к аэродрому "Бельбек".

Пункт связи вспыхнул, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, заранее, нет,

– сказали журналисты.

В то же время в телеграм-канале "Крымский ветер" отметили, что так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что пострадали 12 домов в садовом товариществе "Усть-Бельбек".



Дачи "Усть-Бельбек" расположены близко к аэродрому "Бельбек" / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Мониторинговая группа канала установила, что эти дачи расположены в 250 – 350 метрах от предполагаемого места взрыва в радиолокационном городке на аэродроме "Бельбек".

На аэродроме "Бельбек" было громко