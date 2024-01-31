Так, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что именно украинские силы – авторы сегодняшнего "хлопка" на аэродроме Бельбек.

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Бельбек – украинский аэродром

На фоне взрывов в Севастополе военный рассказал, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром Бельбек.

Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!,

– отметил Олещук.

Кроме того, командующий поделился кадрами, на которых над аэродром поднимаются гигантские столбы дыма.

"Хлопок" в Севастополе

Сегодня в Севастополе примерно в 15:30 объявили воздушную тревогу, длившуюся три часа. Также оккупанты остановили движение по Керченскому мосту.

Впоследствии там раздалось не менее 5 взрывов.

Позже губернатор Развожаев заявил о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. Он добавил, что от обломков повреждены также 12 зданий в садовом обществе "Усть-Бельбек", и отметил, что по городу ударили по меньшей мере 6 ракетами.

Местные паблики тем временем публиковали фото и видео, на которых зафиксирован дым над городом, в частности, над аэродромом Бельбек.

Также было громко в Евпаторийском районе возле Саки, Феодосии, Раздольном и Гвардейском.

В минобороны страны – агрессорки подытожили, что Крым атаковали 20 ракет. Их все якобы уничтожила российская "Пе-ве-о" над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом.

Известно, что обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки, где расположен аэродром Бельбек.