Мовиться про пункт зв'язку на летовищі на анексованому півострові. Журналісти уточнили, що вочевидь удар по окупованому Бельбеку наші захисники здійснили за допомогою ракети.

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У Бельбеку могли вразити пункт зв'язку росіян

Російські журналісти з'ясували, що внаслідок атаки на Севастополь 31 січня, невстановлена ракета потрапила по військовому аеродрому "Бельбек". За даними джерел медійників, було атаковано пункт зв'язку військової частини 80159, який, згідно з відкритими даними, належить до аеродрому "Бельбек".

Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих, заздалегідь, немає,

– сказали журналісти.

Водночас у телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначили, що так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв заявляв, що постраждали 12 будинків у садовому товаристві "Усть-Бельбек".



Дачі "Усть-Бельбек" розташовані близько до аеродрому "Бельбек" / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Моніторингова група каналу встановила, що ці дачі розташовані за 250 – 350 метрів від передбачуваного місця вибуху в радіолокаційному містечку на аеродромі "Бельбек".

На аеродромі "Бельбек" було гучно