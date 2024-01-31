Гучно було в Севастополі та біля міста Саки у Євпаторійському районі. Окупаційна так звана "влада" Криму оголосила про повітряну тривогу та традиційно перекрила рух Кримським мостом, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Криму

Суспільне повідомило орієнтовно о 15:39 31 січня, що їм про вибухи повідомили місцеві мешканці.

Окупанти традиційно заявили про роботу російської ППО у Саках, Роздольному та Феодосії. Згодом вороги запевнили, що нібито їхня "пе-ве-о" працює також у Севастополі.



Гучно фактично на всьому півострові / Фото Петра Андрющенка

Також російські телеграм-канали написали, що вибухи також чули у Гвардійському Сімферопольського району.



Небо над Гвардійським Сімферопольського району

Ба більше, підписник телеграм-каналу "Кримський вітер" заявив, що почув вибухи в районі аеродрому Бельбек.

Також партизани "Атеш" заявили, що зовсім скоро будуть подробиці з тимчасово окупованого Джанкоя.

Джанкой привіт. Подробиці скоро. Слава Україні! І слава жителям поки що окупованого Джанкоя,

– пообіцяли партизани.

Окрім того, ворожі пабліки написали й про звуки вибухів у Сімферополі. За даними з мережі, там вже є прильоти.

Що кажуть окупанти

Своєю чергою губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв вирішив заявити, що нібито дим у районі Севастопольської бухти "це табельні засоби маскування військових Росії".

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