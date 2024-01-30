Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що згодом у мережі оприлюднили кілька прізвищ тих, кого привезли. Зазначимо, що вибухи чули у кількох районах півострова.
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"Велика кількість і швидких їхала, потім розвозили по лікарнях. Інкерман, Севастополь. Транспортний борт туди сідав", – сказав політтехнолог.
Балаклава та Севастополь – пріоритетні цілі, аби уразити ворога. До слова, останнім часом росіянам не сильно вдається заходити та заряджати свої кораблі "Калібрами" саме у Севастополі.
Росіяни тікають з півострова
Компанії, що займалися будівництвом, уже зачиняються. Адже охочих купити нові квартири під звуки сирен не знаходять.
Техніку у них, у примусовому порядку, велику кількість забрали. Адже Аксьонов, Константінов дуже сильно бояться "вторгнення". Їм є, що втрачати. Дуже сильний відтік. Настало зовсім інше життя,
– сказав Тизенгаузен.
Після удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі, після кожної тривоги у підвалах побільшало людей. Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв взяв гроші на укриття. Однак, з ними нічого не зробили.
"І там зараз "засипають" скаргами. Кілька людей уже забрали, які стояли на площі біля цієї "адміністрації" та кричали Развожаєву, що він корупціонер, злодій. А ті, хто спускається в укриття, усе бачать", – розповів політтехнолог.
Що відбувається у Криму: новини
- Вранці 30 січня на тимчасово окупованому півострові лунали вибухи. У ЗСУ згодом заявили, що успішно вразили радіолокаційну станцію системи ППО росіян. Сталося це неподалік селища Роздольне.
- Тим часом в Криму окупанти посилюють контррозвідувальний режим. Особливу увагу ворог приділяє захисту залізничного та автомобільного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами.
- Гучно було 27 січня в тимчасово окупованому Севастополі. Після вибухів у небі було видно хмару диму. Місцева так звана "влада" заявила, що то все "тренування".