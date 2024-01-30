Як зазначили в Центрі національного спротиву, особливу увагу приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами. Даний напрямок забезпечує підтримку угрупування військ у Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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Фільтраційні заходи у Криму

Відомо, що після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між тимчасово окупованою територією Криму та Херсонською областю.

Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення "фільтраційних заходів" цивільного населення. На цей момент пункт пропуску "Чонгар" вони додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену,

– мовиться у повідомленні ЦНС.

Крім того, окупанти ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.

У Центрі національного спротиву закликали громадян бути особливо обережними при перетині даних пунктів пропуску.

Що наразі відбувається в Криму: коротко