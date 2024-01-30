Російським окупантам все яскравіше демонструють, що у них вже не залишилося часу у тимчасово окупованому Криму. Воїни ЗСУ роблять усе, аби у ворога – палало.
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Стратком ЗСУ заявив про успіх
У Страткомі ЗСУ 30 січня заявили, що завдали потужного удару по ворогу. У тимчасово окупованому Криму успішно уразили радіолокаційну станцію ворога.
Вранці 30 січня Збройні Сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму,
– мовиться у повідомленні.
Деталей наразі не розкривають.
Що мають усвідомити росіяни
Наталія Гуменюк – начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України – розповіла, що головне усвідомити росіянам у Криму. Представники країни-терористки, які наразі перебувають у Криму, мають зрозуміти, що їх там не має бути. Як тільки вони залишать територію українського півострова, все буде добре. Окупанти мають збагнути це навіть на побутовому рівні.
Інакше "бавовна" у Криму лише квітнутиме. Гуменюк наголосила, що "бавовна" також потребує догляду. Наприклад, води та світла. Ворог не матиме жодного спокійного дня на території Криму.