Российским оккупантам все ярче демонстрируют, что у них уже не осталось времени во временно оккупированном Крыму. Воины ВСУ делают все, чтобы у врага – пылало.

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Стратком ВСУ заявил об успехе

В Страткоме ВСУ 30 января заявили, что нанесли мощный удар по врагу. Во временно оккупированном Крыму успешно поразили радиолокационную станцию врага.

Утром 30 января Вооруженные Силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении.

Детали пока не раскрывают.

Что должны осознать россияне

Наталья Гуменюк – начальница объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины – рассказала, что главное осознать россиянам в Крыму. Представители страны-террористки, которые находятся в Крыму, должны понять, что их там не должно быть. Как только они покинут территорию украинского полуострова, все будет хорошо. оккупанты должны понять это даже на бытовом уровне.

Иначе "хлопок" в Крыму будет только цвести. Гуменюк подчеркнула, что "хлопок" также нуждается в уходе. К примеру, в воде и свету. У врага не будет ни одного спокойного дня на территории Крыма.