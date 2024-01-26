Таку думку 24 Каналу висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, зауваживши, що усе, аби насичувати військами лівобережжя Херсонщини. Він додав, що ворог робитиме акцент на інших напрямках.

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"Крим вони утримувати й самі розуміють вже не зможуть, адже сенс Криму був – це напад на (материкову – 24 Канал) Україну та дестабілізація в Чорноморському регіоні. Зараз вони неспроможні це зробити", – переконаний Чийгоз.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що основну увагу росіяни приділятимуть Сходу України. А саме – Донецькому та Луганському напрямку. Усе через те, що там ворог може діяти суходолом.

Крим вже зараз як військова база. Він не виправдовує свою ціль. Лише як транзитна територія. Нам необхідно визволяти лівий берег (Херсонщини – 24 Канал). Для нас – пріоритет цей напрямок,

– наголосив Ахтем Чийгоз.

Уже не "символ"

Окупанти уже не можуть спиратися на місто Севастополь. Це для ворога був "символ" Чорноморського флоту Росії. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що Крим уже не буде для окупантів транзитною територією. Адже росіянам уже немає, куди рухатися далі.

"Уже немає такого "символічного" сенсу того, що це все "перлина", що "Крим – наш". Ми вже цього не чуємо. Тому, я думаю, що в цьому напрямку ми й будемо рухатися", – додав Чийгоз.

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