У Криму нещодавно вирувала негода. Внаслідок розливу річок Севастополь залишився без питної води.
Дивіться також Таких проблем буде ставати ще більше, – Братчук про блекаут у Криму
Піднявся рівень води у річках
Окупаційна адміністрація Севастополя оголосила вівторок та середу, 23 та 24 січня, вихідними днями через проблеми з водопостачанням.
Вже з 22 січня у місті закрито школи та дитячі садки. У дошкільних закладах працюють лише чергові групи – для дітей, чиї батьки продовжують ходити на роботу.
Схема водопостачання в Севастополі — секретна і одна з найскладніших у країні,
– зазначив глава окупаційної адміністрації Развожаєв.
Перебої розпочалися ще 19 січня. За одну ніч у місті та околицях випала третина місячної норми опадів, що призвело до потужної повені.
Крім цього, погодні умови також посприяли негараздам окупантів. Зокрема, через потепління різко почали танути сніги. Рівень води у річці Чорній піднявся на 70 сантиметрів, у річці Бельбек – на півтора метра.
Основне джерело води забруднене
Через різке підвищення рівня ґрунтових вод і сходження селевих потоків підвищилася каламутність води в Чорноріченському водосховищі, яке є основним джерелом водопостачання для півмільйонного Севастополя. Показники забруднення виявилися перевищеними у 60 разів. Через це з ладу вийшли очисні споруди.
З 19 січня воду подають по кілька годин на добу. З кранів тече брудна вода зі сміттям. У деяких частинах міста водопостачання повністю припинено.
Воду для пиття та технічних потреб у різні райони Севастополя постачають 20 вантажівок із водою. Люди вишиковуються у черги.
Для повного відновлення водопостачання потрібно ще 50 годин, повідомила окупаційна влада. Це обіцяють зробити 24 січня.
У Криму був паводок
- На території тимчасово окупованого Криму 19 січня випала значна кількість опадів та спровокувала справжню повінь. Багато населених пунктів підтопило. У селі Чорноріччя навіть прорвало греблю Чорноріченського водосховища. Окупаційна влада не підтверджувала інформацію офіційно. У телеграм-каналах писали, що це може бути аварійне скидання води з водосховищ.
- На автодорогах Ялта – Севастополь, в районі Торопової дачі, Гончарне – Ялта, Передове – Широке, Тилове – Орлине, Орлине – Голубинка – Широке спостерігались переливи води, виноси щебеню. Обмежено в'їзд на одному з двох підходів до Озерного.
- Довелося евакуювати 19 осіб. Вони відмовилися від централізованого розміщення, розмістилися у родичів.