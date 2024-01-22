В Крыму недавно бурлила непогода. В результате разлива рек Севастополь остался без питьевой воды.

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Поднялся уровень воды в реках

Оккупационная администрация Севастополя объявила вторник и среду 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с водоснабжением.

Уже с 22 января в городе закрыты школы и детские сады. В дошкольных учреждениях работают только дежурные группы – для детей, чьи родители продолжают ходить на работу.

Схема водоснабжения в Севастополе – секретная и одна из самых сложных в стране,

– отметил глава оккупационной администрации Разважаев.

Перебои начались 19 января. За одну ночь в городе и окрестностях выпала треть месячной нормы осадков, что привело к мощному наводнению.

Кроме этого, погодные условия также поспособствовали неурядицам окупантов. В частности, из-за потепления резко начали таять снега. Уровень воды в реке Черной поднялся на 70 сантиметров, в реке Бельбек – на полтора метра.

Основной источник воды загрязнен

Из-за резкого повышения уровня грунтовых вод и схождения селевых потоков повысилась мутность воды в Чернореченском водохранилище, которое является основным источником водоснабжения полумиллионного Севастополя. Показатели загрязнения оказались превышенными в 60 раз. Поэтому из строя вышли очистные сооружения.

С 19 января вода подается по несколько часов в сутки. Из кранов течет грязная вода с мусором. В некоторых частях города водоснабжение полностью прекращено.

Воду для питья и технические нужды в различные районы Севастополя поставляют 20 грузовиков с водой. Люди выстраиваются в очереди.

Для полного восстановления водоснабжения нужно еще 50 часов, сообщили оккупационные власти. Это обещают сделать 24 января.

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