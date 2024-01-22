В Крыму недавно бурлила непогода. В результате разлива рек Севастополь остался без питьевой воды.
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Поднялся уровень воды в реках
Оккупационная администрация Севастополя объявила вторник и среду 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с водоснабжением.
Уже с 22 января в городе закрыты школы и детские сады. В дошкольных учреждениях работают только дежурные группы – для детей, чьи родители продолжают ходить на работу.
Схема водоснабжения в Севастополе – секретная и одна из самых сложных в стране,
– отметил глава оккупационной администрации Разважаев.
Перебои начались 19 января. За одну ночь в городе и окрестностях выпала треть месячной нормы осадков, что привело к мощному наводнению.
Кроме этого, погодные условия также поспособствовали неурядицам окупантов. В частности, из-за потепления резко начали таять снега. Уровень воды в реке Черной поднялся на 70 сантиметров, в реке Бельбек – на полтора метра.
Основной источник воды загрязнен
Из-за резкого повышения уровня грунтовых вод и схождения селевых потоков повысилась мутность воды в Чернореченском водохранилище, которое является основным источником водоснабжения полумиллионного Севастополя. Показатели загрязнения оказались превышенными в 60 раз. Поэтому из строя вышли очистные сооружения.
С 19 января вода подается по несколько часов в сутки. Из кранов течет грязная вода с мусором. В некоторых частях города водоснабжение полностью прекращено.
Воду для питья и технические нужды в различные районы Севастополя поставляют 20 грузовиков с водой. Люди выстраиваются в очереди.
Для полного восстановления водоснабжения нужно еще 50 часов, сообщили оккупационные власти. Это обещают сделать 24 января.
В Крыму был паводок
- На территории временно оккупированного Крыма 19 января выпало значительное количество осадков и спровоцировало настоящее наводнение. Многие населенные пункты подтопило. В селе Черноречье даже прорвало плотину Чернореченского водохранилища. Оккупационные власти не подтверждали информацию официально. В телеграмм-каналах писали, что это может быть аварийный сброс воды из водохранилищ.
- На автодорогах Ялта – Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тылово – Орлино, Орлино – Голубинка – Широкое. наблюдались переливы воды, выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов к Озерному.
- Пришлось эвакуировать 19 человек. Они отказались от централизованного размещения, разместились у родственников.