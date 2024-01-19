Оккупационные власти полуострова сообщают, что Крым страдает от паводка. Там создали оперативный штаб по устранению последствий обильных осадков в Севастополе, передает 24 Канал.
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В Севастополе прорвало дамбу
В селе Черноречье прорвало плотину Чернореченского водохранилища.
В Севастополе прорвало дамбу / Фото "Крымский ветер"
Оккупационные власти не подтверждали информацию официально. В телеграм-каналах пишут, что это может быть аварийный сброс воды из водохранилищ.
Официальной информации о прорыве дамбы нет / Фото "Крымский ветер"
Водохранилище полностью заполнено
На автодорогах Ялта – Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое наблюдаются переливы воды, выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов к Озерному.
Многие водоемы заполнены полностью. Силами спасательной службы Севастополя, Севастопольского автодора, дирекции ООПТ и лесного хозяйства организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка, мостовых переходов.
Последствия паводка в Севастополе / Фото из телеграм-каналов
В Севастополе подтоплено:
- СНО "Сахарная Головка": около 40 участков, из них 9 с жилыми домами (в домах воды нет).
- Ромашковый тупик: подтоплены ливневыми водами 4 дома (в 2 домах была вода).
- село Гончарное: 14 домов подтоплены.
- село Черноречье: подтоплено 7 домов и несколько участков.
Пришлось эвакуировать 19 человек. Они отказались от централизованного размещения, разместились у родственников.
В то же время в сети появилось видео, как там пытаются сдержать поток воды по улице. На месте работает специальная техника, которая направляет воду по определенному пути, выкапывая для нее траншею.
В Севастополе работает техника: смотрите видео
Село Гончарное под Севастополем затопило
Люди предполагают, что во время строительства были засыпаны дренажные каналы, а водоотвод не сделан.
Вода заполонила улицы. Ее никак не пытаются сдержать. В то же время, вода смывает все на своем пути.
Село Гончарное затопило: смотрите видео
В Керчи отмечают Крещение
Согласно российскому календарю, 18 января отмечают Крещение. Оккупанты подготовили все необходимое и на тех территориях, которые они оккупировали, однако природа была против. В Керчи Крещенскую купель разрушил шторм.
В Керчи шторм разрушил купель: смотрите видео
Водой унесло деревянную конструкцию. На видео также видно, что уровень воды значительно поднялся.
Ранее в Крыму уже бушевал шторм
- 26 ноября, на территории временно оккупированного полуострова бурлит мощное ненастье. Российские захватчики уже окрестили ее "штормом века". В результате непогоды без света оставались почти полмиллиона жителей. Море выходило из берегов и затапливало улицы. Кстати, также смывало огневые позиции оккупантов.
- На ухудшение погодных условий отреагировали в "администрации Скадовского муниципального округа". Оккупанты окрестили непогоду Штормом века и сказали, что основной удар взял на себя восток и Севастополь.
- Общественный транспорт не мог полноценно функционировать из-за поваленных деревьев. Ветер сдирал облицовку с домов. Кровля на многоэтажках угрожающе вздрагивала и "готовилась" упасть на головы случайных прохожих. В Керчи ураганный ветер свалил деревья на набережной. Самую набережную затопило. В Симферополе река Салгир из-за мощных дождей вышла из берегов, буря валила ветки деревьев.