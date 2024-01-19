Оккупационные власти полуострова сообщают, что Крым страдает от паводка. Там создали оперативный штаб по устранению последствий обильных осадков в Севастополе, передает 24 Канал.

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В Севастополе прорвало дамбу

В селе Черноречье прорвало плотину Чернореченского водохранилища.



В Севастополе прорвало дамбу / Фото "Крымский ветер"

Оккупационные власти не подтверждали информацию официально. В телеграм-каналах пишут, что это может быть аварийный сброс воды из водохранилищ.



Официальной информации о прорыве дамбы нет / Фото "Крымский ветер"

Водохранилище полностью заполнено

На автодорогах Ялта – Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое наблюдаются переливы воды, выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов к Озерному.

Многие водоемы заполнены полностью. Силами спасательной службы Севастополя, Севастопольского автодора, дирекции ООПТ и лесного хозяйства организована очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка, мостовых переходов.

Последствия паводка в Севастополе / Фото из телеграм-каналов

В Севастополе подтоплено:

СНО "Сахарная Головка": около 40 участков, из них 9 с жилыми домами (в домах воды нет).

Ромашковый тупик: подтоплены ливневыми водами 4 дома (в 2 домах была вода).

село Гончарное: 14 домов подтоплены.

село Черноречье: подтоплено 7 домов и несколько участков.

Пришлось эвакуировать 19 человек. Они отказались от централизованного размещения, разместились у родственников.

В то же время в сети появилось видео, как там пытаются сдержать поток воды по улице. На месте работает специальная техника, которая направляет воду по определенному пути, выкапывая для нее траншею.

В Севастополе работает техника: смотрите видео

Село Гончарное под Севастополем затопило

Люди предполагают, что во время строительства были засыпаны дренажные каналы, а водоотвод не сделан.

Вода заполонила улицы. Ее никак не пытаются сдержать. В то же время, вода смывает все на своем пути.

Село Гончарное затопило: смотрите видео

В Керчи отмечают Крещение

Согласно российскому календарю, 18 января отмечают Крещение. Оккупанты подготовили все необходимое и на тех территориях, которые они оккупировали, однако природа была против. В Керчи Крещенскую купель разрушил шторм.

В Керчи шторм разрушил купель: смотрите видео

Водой унесло деревянную конструкцию. На видео также видно, что уровень воды значительно поднялся.

Ранее в Крыму уже бушевал шторм