Окупаційна влада півострова повідомляє, що Крим страждає від паводку. Там створили оперативний штаб з усунення наслідків рясних опадів у Севастополі, передає 24 Канал.
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У Севастополі прорвало дамбу
У селі Чорноріччя прорвало греблю Чорноріченського водосховища.
У Севастополі прорвало дамбу / Фото "Кримського вітру"
Окупаційна влада не підтверджувала інформацію офіційно. У телеграм-каналах пишуть, що це може бути аварійне скидання води з водосховищ.
Офіційної інформації про прорив греблі немає / Фото "Кримського вітру"
Водосховище повністю заповнені
На автодорогах Ялта – Севастополь, в районі Торопової дачі, Гончарне – Ялта, Передове – Широке, Тилове – Орлине, Орлине – Голубинка – Широке спостерігаються переливи води, виноси щебеню. Обмежено в'їзд на одному з двох підходів до Озерного.
Багато водойм заповнені повністю. Силами рятувальної служби Севастополя, Севастопольського автодору, дирекції ООПТ та лісового господарства організовано очищення русел річок Бельбек, Кача, Балаклавка, мостових переходів.
Наслідки паводку у Севастополі / Фото з телеграм-каналів
У Севастополі підтоплено:
- СНТ "Сахарная Головка": близько 40 ділянок, з них 9 із житловими будинками (у будинках води немає).
- Ромашковий глухий кут: підтоплено зливовими водами 4 будинки (у 2 будинках була вода).
- Село Гончарне: 14 будинків підтоплено.
- село Чорноріччя: підтоплено 7 будинків та кілька ділянок.
Довелося евакуювати 19 осіб. Вони відмовилися від централізованого розміщення, розмістилися у родичів.
Водночас у мережі з'явилося відео, як там намагаються стримати потік води вулицею. На місці працює спеціальна техніка, яка спрямовує воду певним шляхом, викопуючи для неї траншею.
У Севастополі працює техніка: дивіться відео
Село Гончарне під Севастополем затопило
Люди припускають, що під час будівництва були засипані дренажні канали, а водовідведення не зроблено.
Вода заполонила вулиці. Її ніяк не намагаються стримати. Водночас вода змиває все на своєму шляху.
Село гончарне затопило: дивіться відео
У Керчі відзначають Водохреща
Відповідно до російського календаря 18 січня відзначають Водохреща. Окупанти підготували всі необхідні і на тих територіях, які вони окупували, однак природа була проти. У Керчі Хрещенську купіль зруйнував шторм.
У Керчі шторм зруйнував купіль: дивіться відео
Водою віднесло дерев'яну конструкцію. На відео також видно, що рівень води значно піднявся.
Раніше у Криму вже вирував шторм
- 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова вирує потужна негода. Російські загарбники вже охрестили її "штормом століття". Внаслідок негоди без світла залишалися майже півмільйона жителів. Море виходило з берегів і затоплювало вулиці. До речі, також змивало вогневі позиції окупантів.
- На погіршення погодних умов відреагували у так званій "адміністрації Скадовського муніципального округу". Окупанти охрестили негоду "Штормом століття" і сказали, що основний удар взяв на себе схід Криму й Севастополь.
- Громадський транспорт не міг повноцінно функціонувати через повалені дерева. Вітер здирав облицювання з будинків. Покрівля на багатоповерхівках загрозливо здригалась і "готувалась" впасти на голови випадкових перехожих. У Керчі ураганний вітер повалив дерева на набережній. Саму набережну затопило. У Сімферополі річка Салгир через потужні дощі вийшла з берегів, буря валила гілки дерев.