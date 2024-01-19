Окупаційна влада півострова повідомляє, що Крим страждає від паводку. Там створили оперативний штаб з усунення наслідків рясних опадів у Севастополі, передає 24 Канал.

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У Севастополі прорвало дамбу

У селі Чорноріччя прорвало греблю Чорноріченського водосховища.



У Севастополі прорвало дамбу / Фото "Кримського вітру"

Окупаційна влада не підтверджувала інформацію офіційно. У телеграм-каналах пишуть, що це може бути аварійне скидання води з водосховищ.



Офіційної інформації про прорив греблі немає / Фото "Кримського вітру"

Водосховище повністю заповнені

На автодорогах Ялта – Севастополь, в районі Торопової дачі, Гончарне – Ялта, Передове – Широке, Тилове – Орлине, Орлине – Голубинка – Широке спостерігаються переливи води, виноси щебеню. Обмежено в'їзд на одному з двох підходів до Озерного.

Багато водойм заповнені повністю. Силами рятувальної служби Севастополя, Севастопольського автодору, дирекції ООПТ та лісового господарства організовано очищення русел річок Бельбек, Кача, Балаклавка, мостових переходів.

Наслідки паводку у Севастополі / Фото з телеграм-каналів

У Севастополі підтоплено:

СНТ "Сахарная Головка": близько 40 ділянок, з них 9 із житловими будинками (у будинках води немає).

Ромашковий глухий кут: підтоплено зливовими водами 4 будинки (у 2 будинках була вода).

Село Гончарне: 14 будинків підтоплено.

село Чорноріччя: підтоплено 7 будинків та кілька ділянок.

Довелося евакуювати 19 осіб. Вони відмовилися від централізованого розміщення, розмістилися у родичів.

Водночас у мережі з'явилося відео, як там намагаються стримати потік води вулицею. На місці працює спеціальна техніка, яка спрямовує воду певним шляхом, викопуючи для неї траншею.

У Севастополі працює техніка: дивіться відео

Село Гончарне під Севастополем затопило

Люди припускають, що під час будівництва були засипані дренажні канали, а водовідведення не зроблено.

Вода заполонила вулиці. Її ніяк не намагаються стримати. Водночас вода змиває все на своєму шляху.

Село гончарне затопило: дивіться відео

У Керчі відзначають Водохреща

Відповідно до російського календаря 18 січня відзначають Водохреща. Окупанти підготували всі необхідні і на тих територіях, які вони окупували, однак природа була проти. У Керчі Хрещенську купіль зруйнував шторм.

У Керчі шторм зруйнував купіль: дивіться відео

Водою віднесло дерев'яну конструкцію. На відео також видно, що рівень води значно піднявся.

Раніше у Криму вже вирував шторм